Οι Νικς «έδεσαν» τον Μάικαλ Μπρίτζες με τετραετή επέκταση στο συμβόλαιό του

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο έμπειρος γκαρντ θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετή επέκταση του συμβολαίου του με τους Νικς, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν στα 150 εκατ. δολάρια.

Ο Μπρίτζες, μάλιστα έκανε ένα μικρό «ψαλίδι» στο συμβόλαιό του, προκειμένου οι Νικς να έχουν την ευελιξία να κάνουν και άλλες κινήσεις ενίσχυσης στο ρόστερ τους, με τους Νεοϋορκέζους να τα δίνουν όλα για το πολυπόθητο πρωτάθλημα.

O 28χρονος γκαρντ αποτελεί μια σημαντική μονάδα για τους Νικς, καθώς την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 82 παιχνίδια είχε 17.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 37 λεπτά ανά αγώνα.

BREAKING: New York Knicks forward Mikal Bridges has agreed to a four-year, $150 million contract extension with the franchise, agents Sam Goldfeder and Jordan Gertler of Excel Sports Management tell ESPN. The new deal includes a player option for 2029-30 and a trade kicker. pic.twitter.com/xuiYvzykqJ