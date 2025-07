Απάντησε στον Μόρεϊ ο Χάντι: «Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν - Αν δεν ήσουν στη φούσκα για να κερδίσεις, καλύτερα να μην μιλάς»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το 2020 κατάφεραν να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ καθώς κατέκτησα το πρωτάθλημα στην «φούσκα» του Ορλάντο. Ο Ντάριλ Μόρεϊ μίλησε στο «Athletic» και ανέφερε πως οι άνθρωποι στο πρωτάθλημα δεν πιστεύουν πως μετράει αυτό το δαχτυλίδι.

Ο πρώην βοηθός προπονητής των «Λιμνανθρώπων», Φιλ Χάντι, δεν άφησε αναπάντητες αυτές τις δηλώσεις. Σε ανάρτησή του στα social media τόνισε πως και οι υπόλοιπες ομάδες που ήταν στην «φούσκα» ήθελαν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου, και πως ο Μόρεϊ δεν θα έλεγε τα ίδια αν οι Χιούστον Ρόκετς είχαν αποκλείσει τους Λέικερς.

«Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Αν δεν ήσουν στη φούσκα για να κερδίσεις, καλύτερα να μην μιλάς γι' αυτό. Όλες οι ομάδες μπήκαν στη φούσκα για να αγωνιστούν και να κερδίσουν. Αν το Χιούστον μας είχε νικήσει και είχε κερδίσει το πρωτάθλημα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα έλεγαν ότι δεν ήταν αληθινό, lol» έγραψε.

They can talk all that shit they want. If you weren’t in the bubble to win it they may want to keep quiet about it. Every team came into the bubble to compete and win. If Houston would have beat us and won it I’m sure they wouldn’t be saying it wasn’t real lol.