Αποθέωση από τον ΒανΒλιτ: «Ο Παναθηναϊκός έχει τους καλύτερους οπαδούς, το ΟΑΚΑ από τα κορυφαία γήπεδα» (vid)

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο «PAO 1908»:

- Καλώς ήρθες στην Αθήνα, καλώς ήρθες στο ΟΑΚΑ. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις, περπατώντας στο Glass Floor και βλέποντας το γήπεδο;

"Είναι φανταστικά! Είναι ένα υπέροχο μέρος, ένα όμορφο γήπεδο. Θα μου άρεσε να το δω γεμάτο από φιλάθλους... Είναι ένα υπέροχο μέρος για να προπονηθείς, το court είναι φανταστικό. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα στα οποία έχω βρεθεί".

- Θέλεις να δεις τις εξέδρες γεμάτες με φιλάθλους;

"Ουάου! Ναι!"

- Έτσι πανηγυρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ στην Ελλάδα, στους αγώνες της EuroLeague.

"Είναι φανταστικό! Τι ατμόσφαιρα... Είναι ο λόγος που είναι καλοί. Έχουν τους καλύτερους φιλάθλους. Είναι τρελό!

- Έκανες ολόκληρη τη διαδρομή: Από τη G-League ως την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ. Ποια ήταν τα εμπόδια που κλήθηκες να ξεπεράσεις και ίσως αυτή η ομορφιά στο τελικό στάδιο, κατακτώντας τον τίτλο, που τα έκανε όλα τόσο ξεχωριστά;

"Η δουλειά! Προσπαθούσα να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα, να είμαι καλύτερος από την προηγούμενη μέρα και να μένω... πεινασμένος. Ξέρεις, πάντα ήξερα τι μπορώ να κάνω. Οι καταστάσεις ήταν λίγο δύσκολες κάποιες στιγμές, αλλά πάντα δούλευα γι' αυτό. Είχα σπουδαίους συμπαίκτες, σπουδαίους προπονητές σε αυτή την διαδρομή, που με βοήθησαν πολύ. Επομένως, έλεγα πως πρέπει να μένεις πεινασμένος και με αυτοπεποίθηση"!

- Ήσουν undrafted, αλλά κατέκτησες τον τίτλο στο ΝΒΑ. Ποια είναι η συμβουλή που θα έδινες σε νέα παιδιά, που μπορεί να μην επιλεγούν στο Draft, αλλά θέλουν να κυνηγήσουν μια καριέρα στο ΝΒΑ και, ίσως, ένα Πρωτάθλημα;

"Πρέπει να βάζεις στοίχημα με τον εαυτό σου! Πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις σε σένα, να είσαι ο μεγαλύτερος οπαδός σου, ακόμη κι αν ο κόσμος δεν πιστεύει σε σένα. Μπορεί να μην παίρνεις τα εγκώμια ή τα επαινετικά σχόλια, αλλά πρέπει να ξέρεις την καρδιά σου. Ότι είσαι αρκετά καλός και να βγεις έξω να παίξεις με τέτοιον τρόπο".

- Έχεις χτίσει την καριέρα σου στο πέρασμα των ετών. Τώρα είσαι εδώ για το TrenchWork Sports Camp. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις, βλέποντας όλα αυτά τα νέα παιδιά, που παλεύουν για να γίνουν καλύτερα ώστε να παίξουν μπάσκετ;

"Είναι μια σπουδαία εμπειρία για τα παιδιά, δουλεύουν πολύ σκληρά. Αυτό είναι ένα πράγμα που αντιλήφθηκα σήμερα: πόσο σκληρά δουλεύουν και πόσο πεινασμένα είναι. Μπορείς να δεις πόσο το θέλουν. Είναι σπουδαίο για μένα να τα βλέπω, είναι υπέροχο και γι' αυτά να βρίσκονται εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο event".

- Πέρα από αυτό, μίλησες για τον Παναθηναϊκό. Είδες τα λάβαρα, με τον Ντόμινικ Γουίλκινς και τον Μάικ Μπατίστ. Ξέρεις ότι έχουμε τον MVP της EuroLeague εδώ, τον Κέντρικ Ναν; Έχουμε επίσης τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τσέντι Οσμάν. Ίσως ένα ειδικό μήνυμα σε κάποιον από αυτούς, γιατί τους ξέρεις από το ΝΒΑ;

"Έχετε πολλούς ταλαντούχους παίκτες! Όλοι τους ήταν σπουδαίοι παίκτες στο ΝΒΑ, οπότε είναι ωραίο να τους βλέπω εδώ. Ο Χουάντσο είναι... δικός μου. Θέλω να στείλω την αγάπη μου στον Χουάντσο, με τον οποίο συνυπήρξαμε στο Τορόντο. Ήταν από τους αγαπημένους συμπαίκτες μου. Είναι ο καλύτερος"!

- Θα ήθελες να έρθεις εδώ για να παρακολουθήσεις έναν αγώνα της EuroLeague με αυτούς τους φιλάθλους σε γεμάτες εξέδρες, που σε κάνουν να νιώθεις μια τρέλα;

"Ναι, πρέπει να έρθω εδώ για να δω έναν αγώνα. Είναι φανταστικό, ένα σπουδαίο μέρος για να βρίσκεσαι και ένα θρυλικό μέρος για το μπάσκετ".

