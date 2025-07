Με Μάρκανεν η προεπιλογή της Φινλανδίας στο Eurobasket

O ομοσπονδιακός τεχνικός της φινλανδικής ομάδας, Λάσι Τούοβι, έχει συμπεριλάβει τον άσο των Γιούτα Τζαζ στους 15 παίκτες που θα βρίσκονται στην προετοιμασία για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού των εθνικών.

Ο Μάρκανεν αποτελεί φυσικά το μεγάλο όνομα των Φινλανδών, με την αποστολή να αποτελείται συνολικά από τους: Αμζίλ, Μπλόμγκρεν, Έκβερε, Γκράντισον, Γκούσταβσον, Γιάντουνεν, Κιάντονεν, Λίτλ, Μάντσεν, Μάρκανεν, Μάκσουνι, Σάλιν, Σέπαλα, Βάλτονεν, Ενκάμουα.

Lauri Markkanen is ready to lead the Wolfpack. 🐺



How far can Finland go in EuroBasket 2025? 🇫🇮#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/f6jTDG0GuE