WNBA: Έβγαλαν την... περούκα της Κόπερ και εκείνη πήγε στα αποδυτήρια να την φορέσει (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μέρκουρι με τις Μίστικς η Καχλία Κόπερ πήγε να περάσει δίπλα από ένα σκριν και η αντίπαλό της την έπιασε από τα μαλλιά.

Τότε... βγήκε η περούκα της και έπεσε στο παρκέ. Εκείνη την μάζεψε και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια ώστε να την φορέσει σωστά.

Δείτε το βίντεο:

Dawg. You can’t make this up. WNBA player Kahleah Copper got her wig snatched off during the play, put it back on, and ran into the locker room to make sure it was good. Never seen this happen to… never mind lmao 😭 pic.twitter.com/LtBvOja3Q0