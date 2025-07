Ευχάριστα για τον Τέιτουμ: Περπατάει χωρίς την προστατευτική μπότα μετά από 3 μήνες (vid)

Χρονοδιάγραμμα για την ακριβή επιστροφή του Αμερικανού άσου στα παρκέ δεν υπάρχει, όμως το γεγονός πως μόλις μετά από 3 μήνες περπατάει χωρίς την προστατευτική μπότα δείχνει πως η αποθεραπεία του προχωράει ομαλά.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως ο Τέιτουμ θα μπει πιο γρήγορα στην ενεργό δράση, αφού τόσο οι Σέλτικς όσο και ο ίδιος δεν πρόκειται να ρισκάρουν αν ο παίκτης δεν είναι 100% έτοιμος.

Jayson Tatum already walking without a boot under 3 months after tearing his achilles. Great sign in his recovery 🙏



(h/t @HoHighlights)



pic.twitter.com/wP5kDrDjRD