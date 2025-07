Ξέσπασε για τα fake news ο Φουρνιέ: «Είναι ντροπιαστικά και είμαι ήδη εξαντλημένος»

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού δήλωσε εξαντλημένος από όσα γράφονται και ακούγονται στο μεταγραφικό πεδίο και που αφορούσαν και τον ίδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ανέφερε συγκεκριμένα μέσω ανάρτησής του:

«Αν το ευρωπαϊκό μπάσκετ θέλει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο που μεταδίδουμε τα νέα. Όλες οι ψεύτικες φήμες είναι ντροπιαστικές. Αυτή είναι η πρώτη μου offseason και είμαι εξαντλημένος. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό κάθε καλοκαίρι».

If European basketball wants to get taken seriously there needs to be a change in how we report news.

All the fake rumors are fucking embarrassing.

This is my first off season and Im exhausted. I dont know how yall do this every summer lol