Προπόνηση στις 5 τα ξημερώματα για τον Λεμπρόν - Έτοιμος να γράψει ιστορία

Ο άσος των Λέικερς θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που θα πιάσει τα 23χρόνια στο πρωτάθλημα, αφήνοντας έτσι πίσω του τους Βινς Κάρτερ και Ρόμπερτ Πάρις, οι οποίοι μέτρησαν 22 χρόνια στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, ο Λεμπρόν δεν σταματάει τις προπονήσεις και συνεχίζει την σκληρή δουλειά για να παραμείνει στο πολύ υψηλό επίπεδο. Με μια ανάρτησή του έδειξε τον δρόμο για τον πρωταθλητισμό, καθώς στις 4:49 τα ξημερώματα ήταν ήδη στον δρόμο για να πάει στην προπόνησή του.

«Πάμε για την 23η χρονιά» έγραψε στην ανάρτησή του ο Λεμπρόν, ο οποίος κατά τα φαινόμενα συνεχίζει για ακόμα μία χρονιά τουλάχιστον στους Λέικερς, ελπίζοντας στην κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου και έχοντας στο πλευρό του από πέρσι τον Λούκα Ντόντσιτς.

Via his Instagram account this morning, LeBron James posted about heading to a workout at 4:49 AM to prepare for his record-setting 23rd NBA season.



A lengthy look at Year 23 for No. 23 from me from the weekend: https://t.co/7jtGTdKSma pic.twitter.com/O3v1GtdAyG