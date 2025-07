Επέστρεψε στη Ζαλγκίρις Κάουνας ο Ρουμπσταβίτσιους

Ο 23χρονος Λιθουανός φόργουορντ (1,98μ.) έπαιζε στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα της Ζαλγκίρις από το 2019 έως το 2022 και μετά από τρία χρόνια, γίνεται ξανά παίκτης της.

Μεσολάβησαν δύο σεζόν στη Λιετκαμπέλις (2022-23, 2024-25) και μία στην Αυστραλία με τους New Zealand Breakers (2023-24). Την περασμένη σεζόν με τη Λιετκαμπέλις είχε 12,6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 35 παιχνίδια στη λιθουανική λίγκα.

A new chapter begins for Mantas Rubstavicius as he returns to the Zalgiris first team. Welcome back! 💚 pic.twitter.com/3OJBmIWOSS