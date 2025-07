Ζαλγκίρις: Τέλος ο Λεκαβίτσιους μετά από έξι σερί σεζόν

Ο 31χρονος Λιθουανός γκαρντ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ζαλγκίρις για συνολικά 11 χρόνια (2012-17 & 2019-2025), ενώ ενδιάμεσα έπαιξε μια διετία στον Παναθηναϊκό (2017-19), αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

«Από ένα ανερχόμενο ταλέντο σε έναν από τους παίκτες με τη μακροβιότερη θητεία στη Ζαλγκίρις. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους αποχωρεί από την ομάδα. Σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, τη συνέπεια και κάθε στιγμή σας με την πράσινη φανέλα» αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της η πρωταθλήτρια Λιθουανίας.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λεκαβίτσιους είχε φτωχή συγκομιδή στη Euroleague με μόλις 2,1 πόντους και 0,5 ασίστ σε 7 λεπτά μέσο όρο, ενώ στη λιθουανική λίγκα είχε 7,2 πόντους και 2,2 ασίστ ανά παιχνίδι.

From a rising talent to one of the longest-serving Zalgiris players - Lukas Lekavicius is leaving the team. Thank you for your loyalty, consistency, and every moment in green-and-white. 💚 pic.twitter.com/H27GuPJ1Xj