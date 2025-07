Σοκ στο ΝΒΑ: «Πλησιάζει το τέλος της καριέρας του Τζοέλ Εμπίιντ»!

Άσχημη είδηση για τον Αμερικανό άσο, με τον ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Κέιθ Πόμπι, να αναφέρει πως ο αστέρας των Σίξερς είναι κοντά στην απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Αιτία είναι οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του Αμερικανού σέντερ, που είναι πιθανόν να τον αναγκάσουν να βάλει τέλος στην καριέρα του ενώ είναι μόλις 31 ετών.

«Νομίζω ότι ο Τζόελ μπορεί να ξέρει ότι το τέλος είναι κοντά και αυτό το λέω απλώς εγώ. Αυτό απλώς εξηγεί στον κόσμο τι έχει περάσει. Επειδή σπάνια έχεις κάποιον να σου πει πόσο πόνο έχει περάσει. Το ίδιο πράγμα που πήρα από αυτό ήταν ότι ανεξάρτητα από το ποιος είναι εκεί, η κουλτούρα είναι η ίδια, και νομίζω ότι ο Τζόελ Εμπίιντ ξέρει ότι μπορεί να μην είναι αυτή τη σεζόν, αλλά το τέλος είναι κοντά», τόνισε ο Κέιθ Πόμπι στο «SiriusXM NBA Radio».

“Rarely do you have a guy tell you how much pain he’s in and how much they’re going through.”@PompeyOnSixers tells @TheJaxShow and @DarthAmin he thinks Embiid could be hinting at something in his recent ESPN feature pic.twitter.com/620n9QQW5k