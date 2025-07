«Σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό ο Μπράντον Μπόστον»

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντάστι Γκάρζα, ο Μπόστον προσπάθησε να βρει συμβόλαιο στους Τεξανούς, όμως δεν έπεισε και πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις για την μετακόμισή του στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Γκάρζα, ο Μπόστον βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό, ενώ συζητήσεις υπήρξαν και με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους «ερυθρόλευκους» όμως να είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Μπόστον την σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NBA, αγωνίστηκε σε 42 ματς με την φανέλα των Πέλικανς, έχοντας 10.2 πόντους ανά αγώνα, ενώ σε 10 ματς ξεκίνησε στην βασική πεντάδα.

Brandon Boston Jr., who attempted to earn a roster spot with the Spurs last fall, is now in advanced talks with Greek basketball club Olympiacos of the EuroLeague. A report earlier today indicated he might join former Spur Lonnie Walker at Maccabi Tel-Aviv