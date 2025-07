O Γιόκιτς πανηγύρισε σα μικρό παιδί τη νίκη του αλόγου του σε κούρσα στην Σερβία (vid)

Ο Γιόκιτς έχει στην κατοχή του άλογα κούρσας, με τον Σέρβο στην διάρκεια των διακοπών του να βρίσκεται συνεχώς κοντά τους, παρακολουθώντας και τους αγώνες που δίνουν.

Σε έναν εξ αυτών, που διεξήχθη στην Σουμπότιτσα, το άλογο του Γιόκιτς «Demon dell' Est» και ο Ιταλός αναβάτης Κάρμινε Πισκούλιο κέρδισαν, με τον σέντερ των Νάγκετς να ξεσπάει σε λυγμούς από την χαρά του.

Ο Γιόκιτς άρχισε να χαϊδεύει συγκινημένος το άλογο του, ενώ αγκάλιαζε τον Πισκούλιο γεμάτος χαρά για το επίτευγμα που πέτυχε, όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω βίντεο.

This means everything to my GOAT 🐐🥹🃏 pic.twitter.com/EY5adKVflp