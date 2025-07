«Κοντά σε συμφωνία με τον Χολμς η Φενερμπαχτσέ - Περιμένει προσφορά από το ΝΒΑ ο παίκτης»

Το «TeleSport.rs», το οποίο ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Τόμας Μπράιαντ, με νέο δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η Φενερμπαχτσέ είναι κοντά στην απόκτηση του Ρισόν Χολμς.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζει πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, με τον παίκτη να λαμβάνει περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όμως, σημειώνεται πως ο 31χρονος θα περιμένει για λίγο ακόμα μήπως βρει αυτό που ψάχνει στο ΝΒΑ πριν αποφασίσει να κάνει το «άλμα» στην Ευρώπη.

🚨BREAKING: New NBA name in Europe and another EuroLeague bomb - Fenerbahce waiting for a center! 👀



According to our exclusive sources, Fenerbahce and Richaun Holmes are close to an agreement worth $2,700,000 per year. However, the American will wait a bit longer for an NBA… pic.twitter.com/VLrGYYRtxV