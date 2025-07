Σλούκας για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Του χρόνου ίσως να το κάνουμε στο φεγγάρι, δεν έχει μείνει κάτι άλλο» (vid)

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, μίλησε στο «CLUB1908» και αναφέρθηκε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αυστραλία. Ο έμπειρος γκαρντ τόνισε πως του χρόνου μπορεί να γίνει... στο φεγγάρι, ενώ υπογράμμισε πως με το τουρνουά θα μεγαλώσει η οικογένεια του «τριφυλλιού».

Ακόμη, είχε τα καλύτερα να πει για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR από την ομογένεια και τέλος έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας που θα δώσουν το «παρών», ξεκαθαρίζοντας πως όλοι οι «πράσινοι» θα τα δώσουν όλα για να πετύχουν κάτι πολύ σπουδαίο τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Η εφευρετικότητα και η τρέλα του προέδρου και του οργανισμού, δεν έχουν όρια. Του χρόνου ίσως το κάνουμε στο φεγγάρι, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Το όνομα του κυρίου Γιαννακόπουλου είναι παγκόσμιας κλάσης, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, συγκεκριμένα με τον Παναθηναϊκό αλλά και γενικότερα.

Μπαίνει σφραγίδα με αυτό το τουρνουά γιατί μεγαλώνει η οικογένεια μιας πάρα πολύ μεγάλης ομάδας, δηλαδή του Παναθηναϊκού. Η ομάδα έχει πολλούς φίλους και στην Αυστραλία και θα έχουν τη δυνατότητα να μας δουν από κοντά όλους, όλα τα αστέρια της ομάδας. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, που θα αργήσει να ξαναγίνει και δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν».

Για τους φίλους του Παναθηναϊκού από την ομογένεια: «Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα. Προφανώς υπήρχαν πολλές δυσκολίες, αλλά το γεγονός ότι το κατάφερε αυτό ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είναι κάτι πολύ σπουδαίο.

Φανταστείτε μια απλή οικογένεια που είναι Παναθηναϊκός, έχει γεννηθεί εκεί και παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια. Το να πάει η ομάδα εκεί και να δώσει παράσταση φιλικών σε ζωντανό γήπεδο, είναι κάτι τεράστιο. Θα μπορούσαν να το κάνουν μόνο αν ταξίδευαν. Η ομάδα του Παναθηναϊκού ενώνει και υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού σε όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάντα δίπλα σε όλους τους οπαδούς του».

Το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν εκεί: «Ανυπομονώ να τους δω και να μιλήσω μαζί τους, όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής, όλο το staff. Τους περιμένουμε στο γήπεδο και η υπόσχεση που δίνουμε είναι να προσπαθήσουμε και την επόμενη χρονιά να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο».

