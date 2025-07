Τρόλαρε τον Φουρνιέ ο Βούτσεβιτς: «Λυπάμαι τους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα βλέπουν αυτόν τον μα@@@α άλλα 3 χρόνια»

Ο Μαυροβούνιος σέντερ των Σικάγο Μπουλς, διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον Γάλλο γκαρντ από την εποχή που αγωνίζονταν μαζί στους Μάτζικ, έτσι θέλησε να στείλει το μήνυμά του για την ανανέωση του Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό.

«Λυπάμαι τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πρέπει να βλέπουν αυτόν τον μ@λ@κ@ για ακόμα τρεις σεζόν», ανέφερε στο μήνυμά του με χιουμοριστική διάθεση ο Νίκολα Βούτσεβιτς.



Feel sorry for Olympiakos fans having to watch this douchebag for 3 more seasons https://t.co/ESr5V7nQoY