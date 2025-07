Φουρνιέ: «Χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου!» (pics)

Οι δυο αναρτήσεις του Εβάν Φουρνιέ μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του και τα μηνύματα που θέλησε να περάσει:

«Ο Ολυμπιακός με υποδέχτηκε σαν οικογένεια. Δεν είναι ένα νέο κεφάλαιο. Είναι η συνέχεια κάτι δυνατού. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου για 3 ακόμη σεζόν. Τα λέμε όλοι σύντομα!»

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI