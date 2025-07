Όπως σας είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα το SDNA, ο Φίλιπ Πετρούσεφ είναι παίκτης της Dubai BC από σήμερα (26/7), με τον Ολυμπιακό να καρπώνεται ένα ποσό.

Η ανάρτηση της Dubai BC με το... κλασσικό καλωσόρισμα στον Σέρβο διεθνή:

Welcome to your new home, Filip 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/8rR3NeKtAB