«Μυθική» Πέιτζ Μπέκερς: Έγραψε ιστορία στο WNBA μετά από 20 αγώνες

Η Πέιτζ Μπέκερς ήταν το νούμερο ένα pick του φετινού draft του WNBA και αγωνίζεται στις Ντάλας Ουίνγκς.

Η 23χρονη είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις στο κολέγιο και έτσι οι προσδοκίες ήταν αρκετά υψηλές. Η ίδια δε λύγισε στην πίεση και ήδη έχει «γράψει» τη δική της ιστορία στην λίγκα.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που έχει 350+ πόντους και 100+ ασίστ στις πρώτες 20 συμμετοχές της.

This rook is SPECIAL 💫



After tonight’s game, Paige Bueckers becomes the first player in WNBA History to total 350+ PTS and 100+ AST in the first 20 games of their career!#WelcometotheW pic.twitter.com/6Xws0Q1dV5