Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί φέτος στο Eurobasket με την Εθνική. Ο Βασίλης Σπανούλης συμπεριέλαβε τον «Greek Freak» στην προεπιλογή του και ο Έλληνας αστέρας θα δώσει κανονικά το «παρών».

Ο σούπερσταρ του ΝΒΑ έχει ήδη ξεκινήσει την ατομική του προετοιμασία και έχει αρχίσει να γυμνάζεται φορώντας πάντα τα γαλανόλευκα.

Δείτε το βίντεο:

No days off for Giannis this summer ​💪​🇬🇷 pic.twitter.com/zFg44hFKfL