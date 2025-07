«Παραμένει στη Ρεάλ ο Μπρούνο Φερνάντο»

Kάτοικος Μαδρίτης και για τη νέα περίοδο θα μείνει ο Ανγκολέζος σέντερ, αφού όπως αναφέρει το «Encestando», ο Μπρούνο Φερνάντο θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στη Ρεάλ.

Ο Ανγκολέζος σέντερ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με τους Μαδριλένους μέτρησε 5 πόντους και 3 ριμπάουντ μέσο όρο.

Bruno Fernando stays in Real Madrid for next season, I was confirmed. A shooting-guard is targeted by Spanish powerhouse as last signing.

🏀El Real Madrid se queda con Bruno Fernando, nos confirman tanto desde el club blanco como desde el lado del jugador. Falta un escolta pic.twitter.com/QhiBMpGVI1