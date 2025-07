Τέλος από την Αρμάνι ο Μίροτιτς, οδεύει προς τη Μονακό

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Μαυροβούνιου άσου στην ιταλική ομάδα, με την Αρμάνι να ανακοινώνει την αποχώρηση του Μίροτιτς, που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μονακό.

O «Μίρο» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με την ιταλική ομάδα μέτρησε 17,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο.

L’Olimpia augura il meglio a Nikola Mirotic



🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Nikola Mirotic per le due stagioni trascorse insieme, le vittorie conseguite in questo periodo, e augura tutto il meglio possibile a lui e alla sua famiglia per il futuro.



