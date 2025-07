«Στα 10 εκατ. δολ. το τρομερό deal Μακάμπι - Ουόκερ»

Οι Ισραηλινοί έκαναν τη μεταγραφική έκπληξη, βάζοντας στο ρόστερ τους τον Λόνι Ουόκερ, τον οποίον πλήρωσαν αδρά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, το τριετές συμβόλαιο των δύο πλευρών φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον 27χρονο έναν από τους καλύτερα αμειβόμενους παίκτες στην λίγκα.

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σημειωθεί πως στη συμφωνία μεταξύ της «ομάδας του λαού» και το Αμερικανού παίκτη υπάρχουν ΝΒΑ outs τόσο το 2025, όσο και το 2026, αλλά και το 2027.

Lonnie Walker IV's three-year deal with Maccabi Tel Aviv is valued at approximately $10 million gross, per sources. While the agreement is for multiple seasons, it includes NBA exit clauses for 2025, 2026, and 2027.



