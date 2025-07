Σούπερ έκπληξη: Ο Λόνι Ουόκερ υπογράφει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Μεταγραφική έκπληξη από την «ομάδα του λαού» στην καλοκαιρινή αγορά.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, η Μακάμπι τα βρήκε σε όλα με τον Λόνι Ουόκερ και τον... επαναφέρει στην Euroleague, βάζοντάς τον στο ρόστερ του Όντεντ Κάτας.

Θυμίζουμε πως ο 27χρονος γκαρντ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο περσινό πέρασμά του από τη Ζαλγκίρις, μετρώντας 13,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά ματς. Οι εμφανίσεις του στο Κάουνας του έδωσαν το εισιτήριο της... επιστροφής στο ΝΒΑ, για λογαριασμό των 76ers. Όμως, το φετινό καλοκαίρι ο Ουόκερ δεν μπόρεσε να βρει μια πρόταση που θα τον κάλυπτε στον «μαγικό κόσμο».

Έτσι, η Euroleague φαινόταν ως μονόδρομος για τον ίδιο. Το τελευταίο διάστημα η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιαζόταν ως το πρώτο φαβορί για την απόκτησή του, ενώ και ο Ερυθρός Αστέρας ήταν στην... κούρσα. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί μπήκαν... σφήνα στην υπόθεση και ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν μία από τις κορυφαίες μεταγραφές του θερινού «παζαριού».

Μάλιστα, το "BasketNews" σημειώνει πως η συμφωνία του Ουόκερ με τη Μακάμπι θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.

Lonnie Walker IV is signing with @EuroLeague power Maccabi Tel Aviv, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells @TheSteinLine.



Walker, who finished last season with the Sixers, has an NBA buyout clause until Aug. 1 and will be one of Europe’s highest-paid players. pic.twitter.com/AAqb9eVuWL