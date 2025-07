«Κοντά στον NBAer Σέικ Μίλτον η Παρτιζάν»

Όπως αναφέρει το «Telesport», η σερβική ομάδα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του NBAer Σέικ Μίλτον, που πριν λίγες μέρες έμεινε ελεύθερος από τους Λέικερς, με την Παρτιζάν να είναι έτοιμη να πείσει τον Αμερικανό άσο να μετακομίσει στην Ευρώπη.

Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και είναι πλέον πολύ πιθανό ο ΝΒΑer την επόμενη σεζόν να φοράει τη φανέλα της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέικ Μίλτον συνολικά μετράει 359 παιχνίδια στο ΝΒΑ και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 27 ματς με τους Νετς (7,4 πόντους, 2,4 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ μ.ο.) και 30 με τους Λέικερς (3,9 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μ.ο.).

