Αυτό δεν πήγε καλά: Ο Τζεφ Τιγκ κατηγόρησε τον Λεμπρόν για χρήση στεροειδών και μετά το πήρε πίσω!

Ο πρώην NBAer και νυν προπονητής μίλησε στο podcast «Club520» και κατηγόρησε τον «King James» πως έκανε χρήση στεροειδών.

«O Λεμπρόν των Μαϊάμι Χιτ ήταν στα στεροειδή, αδερφέ. Έπρεπε να μείνει εκτός επειδή ήταν στα στεροειδή. Ξεκίνησαν να κάνουν τεστ για HGH, και έπρεπε να σταματήσει να παίζει. Είπε ότι τον πονούσε η μέση του, έμεινε εκτός για τρεις εβδομάδες και μετά γύρισε εμφανώς πιο αδύνατος», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή του όπως ήταν λογικό έφερε σάλο στην Αμερική, με τον Τζεφ Τιγκ να το μαζεύει με ανάρτησή του στη συνέχεια, τονίζοντας: «Είστε όλοι περίεργοι, έκανα πλάκα για τον Λεμπρόν. Ήταν απλά κυριαρχικός».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η HGH είναι η αυξητική ορμόνη, η οποία δεν θεωρείται τεχνικά στεροειδές, αλλά είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται παράνομα σε ορισμένες περιπτώσεις για την επιτάχυνση αποθεραπείας, τη μείωση λίπους και την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

Jeff Teague accuses Lebron of being on steroids. He’s just seen his last Klutch check pic.twitter.com/5OS5vmujCB