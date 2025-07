«Έριξε άκυρο σε Ολυμπιακό και Παρτιζάν ο Μπάτλερ και συνεχίσει στους Σανς»

Όπως αναφέρει το «Telesport», ο Αμερικανός άσος που ήταν στόχος των «ερυθρόλευκων» και της σερβικής ομάδας έριξε άκυρο σε Ολυμπιακό και Παρτιζάν και συμφώνησε για να συνεχίσει την καριέρα του στους Σανς.

O Tζάρεντ Μπάτλερ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια με τους Ουίζαρντς και 28 με τους Σίξερς, μετρώντας 6,9 πόντους και 2,6 ασίστ και 11,5 πόντους και 4,9 ασίστ μέσο όρο στις ομάδες της Ουάσινγκτον και της Φιλαδέλφεια αντίστοιχα.

🚨BREAKING: EuroLeague contenders miss out on major reinforcement - Jared Butler to remain in the NBA



According to exclusive sources from Telesport, Jared Butler has reached an agreement to join the Phoenix Suns. This development is particularly significant for European…