Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία που απασχόλησε τον Ολυμπιακό υπέγραψε two-way συμβόλαιο στους Σπερς!

Το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, απασχόλησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, που κατέθεσαν και πρόταση στον 23χρονο γκαρντ, όμως οι εμφανίσεις τους στο Summer League με τους Σπερς τους άνοιξαν τον δρόμο για το NBA.

Οι Τεξανοί αποφάσισαν να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον Τζόουνς-Γκαρσία, με τον 23χρονο γκαρντ να αποδέχεται την πρόταση υπογράφοντας two-way συμβόλαιο με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία επιλέχθηκε στην All-Summer League first team, έχοντας 22.0 πόντους, 6.0 ριμπάουντ και 53% στο τρίποντο ανά αγώνα!

David Jones-Garcia – All-Summer League first team breakout guard – has agreed on a two-way NBA contract with the San Antonio Spurs, agents Deirunas Visockas and Guillermo Bermejo of Gersh Sports tell ESPN. Jones-Garcia starred for the Spurs this month (22 PPG, 6 RPG, 53% on 3s). pic.twitter.com/OPJZAQVwFH