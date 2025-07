Μήτογλου: «Εμπειρία ζωής το ταξίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία - Ο Παύλος έκανε παιδιά να αγαπήσουν την ομάδα»

Απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο «CLUB1908»:

Για την υποδοχή του κόσμου στο ΟΑΚΑ μετά από τον τέταρτο τελικό: «Πιστεύω είναι από τις πολύ λίγες φορές που σαν παίκτης είσαι τυχερός σε αυτό το επίπεδο να δεις την πραγματική ομορφιά του ωραίου αθλητισμού. Οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν τις καταστάσεις. Είτε στα καλά είτε στα άσχημα είναι πάντα δίπλα μας. Όπως στον 4ο τελικό, όταν χάσαμε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Τραγουδούσαν, βρίσκονταν πάνω από 1.000 - 2.000 άτομα εδώ πέρα. Κάτι που δεν το βλέπεις συχνά. Γενικά πέρσι βίωσα καταστάσεις με τον κόσμο, που δεθήκαμε. Όπως η ανοιχτή προπόνηση που ήρθε τόσος κόσμος. Στα δύσκολα! Δεν είναι μόνο τα εύκολα. Κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε όλη την εικόνα. Έχω να τους πω μόνο ένα μεγάλο "ευχαριστώ". Το εκτιμάμε πάρα πολύ και θα κάνουμε τα πάντα να βάλουμε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό τους, γι' ακόμη μία φορά».

Για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Αν με ρωτούσες πριν από χρόνια, θα σου έλεγα... στην Αυστραλία; Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτές είναι εμπειρίες ζωής. Ταυτόχρονα όμως δείχνει πόσο μεγάλο μέγεθος είναι τόσο αυτό το Τουρνουά όσο κι ο Παναθηναϊκός».

Για τη μεγαλύτερη κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου στον οργανισμό και τον σύλλογο: «Από αυτά που έχω ακούσει κι έχω διαβάσει, πέρα ότι μεγάλωσε μπασκετικά τον Παναθηναϊκό και τον έκανε ευρωπαϊκό τέρας σε όλες τις διοργανώσεις. Έκανε παιδιά, όχι φιλάθλους, να αγαπήσουν τον Παναθηναϊκό από άλλες ομάδες. Να αγαπήσεις τον Παναθηναϊκό, χωρίς να είσαι Παναθηναϊκός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σίγουρα το χρειαζόμαστε».

