Ανακοίνωσε τον Μαοντό Λο η Ζαλγκίρις Κάουνας (pic)

Στην Ζαλγκίρις Κάουνας θα συνεχίσει την καριέρας του ο Μαοντό Λο, με τον λιθουανικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του για μία σεζόν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λο αγωνίστηκε με τη φανέλα της Παρί και σε 29 ματς στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 17,1 λεπτά στο παρκέ.

A World Champion is coming to Kaunas - Germany national team guard Maodo Lo has joined Zalgiris on a one-year deal. 🏆✍🏻 pic.twitter.com/OtxiAHDz28