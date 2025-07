Επιβεβαίωση SDNA: Στην Παρί ο Λαμάρ Στίβενς (vid)

Στις 19/7 το SDNA σας ενημέρωσε για το ενδιαφέρον της Παρί για τον Λαμάρ Στίβενς. Οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία και το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε. Η γαλλική ομάδα με ανακοίνωσή της έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην ΝΒΑερ.

Θυμίζουμε πως ο 28χρονος από το 2020 ήταν στον «μαγικό κόσμο» και είχε αγωνιστεί με τους Μπόστον Σέλτικς, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Μέμφις Γκρίζλις.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε 17 φορές με τις «Αρκούδες», ενώ πρόπερσι με την ομάδα του Μέμφις είχε κατά μέσο όρο 11,5 πόντους και 5,1 ριμπάουντ.

Δείτε την ανακοίνωση:

Welcome to Paris Basketball Lamar Stevens 🖤❤️💙



Le Paris Basketball est fier d’annoncer l’arrivée dans ses rangs de @LamarStevens11 passé Cleveland, Boston et Memphis, et qui compte 220 matches NBA au compteur 🎒



Let’s get to work 😈 pic.twitter.com/CQjhiFJBJE