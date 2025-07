«Απέρριψε τον Ολυμπιακό ο Τζόουνς - Γκαρσία, συνεχίζει στο ΝΒΑ»

Ο Αμερικανός άσος, όπως αναφέρει ο Ντάστι Γκάρζα, ο Τζόουνς-Γκαρσία είπε «όχι» στην πρόταση ύψους 2,2 εκατ. ευρώ των «ερυθρόλευκων» και μάλιστα ενημέρωσε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες πως θα συνεχίσει στο ΝΒΑ.

Ο Τζόουνς-Γκαρσία πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Σπερς στο Summer League και θεωρείται βέβαιο πως θα βρει ομάδα στο ΝΒΑ.

Έτσι ο Ολυμπιακός στρέφει και πάλι αλλού το βλέμμα του, εξετάζοντας άλλες περιπτώσεις.

