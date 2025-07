Ο Στίβενσον σε νέες περιπέτειες: Τσακώθηκε αγώνα 3on3! (vid)

Ο Αμερικανός άσος αυτή τη φορά είχε επεισόδιο με τον Ράις Τζούνιορ στην αναμέτρηση των Dallas Power κόντρα στους Miami 305, με την ένταση να ανεβαίνει στο κατακόρυφο.

Ο Στίβενσον έκανε πολύ σκληρό φάουλ στον αντίπαλό του, με τους δύο παίκτες να κολλάνε τα κεφάλια τους και να παρεμβαίνουν οι πιο ψύχραιμοι για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

LANCE VS. GLEN RICE JR.! Lance Stephenson scored on Glen Rice Jr., then they got in each other’s faces before a hard foul that led to a shove! 😳🍿



Rice Jr., who leads the ‘BIG3’ in scoring, dropped 17 PTS as Dallas Power beat Miami 305, 50-47!



IT’S GOING DOWN IN THE ‘BIG3’!… pic.twitter.com/0ZcEZu0xcL