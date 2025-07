Πρόεδρος Χάποελ στην Euroleague: «Είναι ώρα να επιστρέψουν οι αγώνες και οι οπαδοί να απολαύσουν την ξεχωριστή ομάδα»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προχώρησε σε ακόμη μία πολύ μεγάλη κίνηση καθώς έκανε δικό της τον Βασίλιε Μίσιτς. Ο παίκτης έφτασε στο Τελ Αβίβ και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις φορώντας το κασκόλ της νέας του ομάδας.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Οφέρ Γιανάι, με ανάρτησή του κάλεσε την Euroleague ώστε να γίνονται τα εντός έδρας παιχνίδια στο Ισραήλ. Πιο συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε ένα βίντεο του Μίσιτς και έγραψε: «Τρομερός παίκτης, τρομερή προσωπικότητα. Euroleague ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι αγώνες και να αφήσεις τους οπαδούς να απολαύοσυν αυτή τη ξεχωριστή ομάδα».

Δείτε την ανάρτηση:

Great player great personality@EuroLeague it’s time to bring back the games and let the fans enjoy this special team https://t.co/zmx2mJeqO8