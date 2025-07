Ο Γιόκιτς έκανε... αγώνα δρόμου με τραίνο - «Φυσικά και κέρδισα» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κίνα μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και αποφάσισε να τα... βάλει με ένα τραίνο υψηλής ταχύτητας.

Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς άρχισε να τρέχει μαζί με το τραίνο και μάλιστα στη συνέχεια υποστήριζε πως κέρδισε. «Φυσικά και κέρδισα» ανέφερε όταν ρωτήθηκε αν κέρδισε την κούρσα.

Θυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο «Τζόκερ» είχε 29,6 πόντους, 12,7 ριμπάουντ, 10,2 ασίστ, 1,8 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ σε 70 ματς στη regular season και 26,2 πόντους, 12,7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0,9 μπλοκ σε 14 αγώνες στα play-offs.

Δείτε το βίντεο:

Serbian🏀player Nikola Jokić racing against a high speed rail train, some new @NBA offseason challenge unlocked — "the Joker" takes on a special fast break in China. @_JokicMuse_ pic.twitter.com/Efym4munLs