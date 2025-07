Οι Λέικερς αποδέσμευσαν και τον Γκούντγουϊν για να υπογράψουν τον Σμαρτ

Μετά τον Σέικ Μίλτον, οι «Λιμνάνθρωποι» αποδέσμευσαν και τον Τζόρνταν Γκούντγουϊν, που την περσινή σεζόν εξελίχθηκε σε σημαντικό κομμάτι του ροτέισον του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Μετά την συμφωνία με τον Μάρκους Σμαρτ, ωστόσο οι Λέικερς έπρεπε να ελευθερώσουν χώρο στο salary cap τους, με τον Γκούντγουϊν και τον Μίλτον να ελευθερώνουν συνολικά 5,5 εκατ. δολάρια.

Πλέον οι Λέικερς έχουν την άνεση να υπογράψουν τον Μάρκους Σμαρτ, μόλις ο έμπειρος γκαρντ «καθαρίσει» από την λίστα των waivers, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός 24 ωρών.

