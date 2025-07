Ο Γιάννης θυμήθηκε το πρωτάθλημα του 2021: «Πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανάρτησε ένα βίντεο, που όπως σημείωσε το έψαχνε εδώ και τρία χρόνια, με εικόνες από την πορεία των Μπακς μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Έψαχνα αυτό το βίντεο εδώ και τρία χρόνια. Πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Αυτοί είναι οι "δικοί μου τύποι" για πάντα», ανέφερε στο μήνυμά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφερόμενος στους συμπαίκτες του.

I’ve been looking for this video for three years. It always brings tears to my eyes. These are my guys for life. 💯♾️ https://t.co/lOOTkt3tJ4