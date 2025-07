Ανακοινώθηκε από την Κλουζ Ναπόκα ο Μένσα (pic)

Ο Νέιθαν Μένσα βρήκε τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται πλέον στην Ρουμανία, καθώς ανακοινώθηκε από την Κλουζ Ναπόκα.

Θυμίζουμε πως αγωνίστηκε ελάχιστα με την ερυθρόλευκη φανέλα, παίζοντας μόνο δύο φορές στην Euroleague και σε 2:47 κατά μέσο όρο είχε 0,5 ριμπάουντ. Αφού αποχώρησε από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέγραψε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, χωρίς να έχει χρόνο συμμετοχής όμως.

Nathan Mensah is our new big man 🔝🔥 pic.twitter.com/ypvUh59WWd