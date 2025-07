Ο Μάρκους Σμαρτ λύνει το συμβόλαιό του με Ουίζαρντς και υπογράφει στους Λέικερς!

Ο πολύπειρος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς για να λύσει το συμβόλαιό του και εντός 48 ωρών θα είναι διαθέσιμος να υπογράψει και τυπικά το συμβόλαιό του με τους Λέικερς.

Ο Σμαρτ ήρθε σε συμφωνία με τους «Λιμνάνθρωπους» για την υπογραφή συμβολαίου διετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές στα 11 εκατ. δολάρια έχοντας player option για τον δεύτερο χρόνο.

Με την απόκτηση του Σμαρτ, οι Λέικερς καλύπτουν ένα μεγάλη ζητούμενο που είχαν, αφού ο έμπειρος γκαρντ θεωρείται ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της Λίγκας.

Οι «Λιμνάνθρωποι», άλλωστε έψαχναν εναγωνίως για έναν περιφερειακό παίκτη με αμυντικούς προσανατολισμούς, που θα καλύπτει τις αδυναμίες του Λούκα Ντόντσιτς στην άμυνα.

BREAKING: Marcus Smart has agreed to a contract buyout with the Washington Wizards and intends to sign a two-year, $11 million deal with the Los Angeles Lakers after clearing waivers, sources tell ESPN. A return to a grand stage for the 2022 NBA Defensive Player of the Year. pic.twitter.com/8g9Bxzz11E