Λέικερς: Φόρεσε τα χρυσά και μωβ ο Τιέρο (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κινήθηκαν έξυπνα κατά τη διάρκεια του draft και μετά από μερικά trades κατέληξαν να έχουν το 36ο pick. Με αυτό επέλεξαν τον Αντού Τιέρο. Έναν παίκτη με αθλητικά προσόντα, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά στην άμυνα στους «Λιμνανθρώπους».

Ο 21χρονος, που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 15,1 πόντους, 5,8 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 1,6 κλεψίματα με το πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, φόρεσε τα χρυσά και μωβ και μένει να φανεί πόσο θα τον εμπιστευτεί ο Τζέι Τζέι Ρέντικ κατά τη διάρκεια της σεζόν.

First look at Adou Thiero rocking the purple and gold 👀 pic.twitter.com/uri8cjVqm9