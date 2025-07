Η... επική ανάρτηση της Μονακό: «Δεν θα απατούσαμε ποτέ τον Παναθηναϊκό μας» (pic)

Η Μονακό θα αναμετρηθεί με την Ζαλγκίρις Κάουνας στην πρεμιέρα της Euroleague την πρώτη μέρα του Οκτωβρίου στο «Salle Gaston Medecin».

Η λιθουανική ομάδα δημοσίευσε την φωτογραφία που έχει κάνει χαμό από τη συναυλία των Coldplay με το... παράνομο ζευγάρι και τοποθέτησε στα πρόσωπα τα σήματα των δύο ομάδων γράφοντας: «Ο πρώτος έρωτας της σεζόν».

Η Μονακό αναδημοσίευσε την ανάρτηση και τόνισε πως... ποτέ δεν θα απατούσε τον Παναθηναϊκό AKTOR. «Δεν θα απατούσαμε ποτέ τον Παναθηναϊκό μας. Απλά μία σύντομη συνάντηση με τους άλλους πράσινους φίλους μας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση:

We would never cheat on our Panathinaikos 💚✋ @Paobcgr



Just a short term meetup with other Green friends 😜 https://t.co/bKg8WOy3uj