«Κρούση της Παρτιζάν στον Τάις» - Τι απάντησε η πλευρά του παίκτη

Όπως αναφέρει το «mozzartsport», οι ιθύνοντες της σερβικής ομάδας πλησίασαν τον Γερμανό σέντερ για την απόκτησή του, με την πλευρά του Τάις να απαντά πως το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει στη Μονακό.

Το μέλλον του Γερμανού άσου στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, με τις Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και να μένει να φανεί η τελική έκβαση της υπόθεσης.

Μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αντρέα Καλτσόνι, ανέφερε πως η Μονακό έχει προτείνει στον Τάις επέκταση του συμβολαίου του, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη ως τώρα.

💣🚨Several EuroLeague teams are interested in Daniel Theis. One of these is Fenerbahçe.



Theis has a contract with AS Monaco until 2026.



According to my information, AS Monaco has offered him a contract extension, but nothing has been signed yet…#EuroLeague #ASMonaco #Monaco pic.twitter.com/olKa7tPxvB