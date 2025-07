Οι Κλίπερς καλωσόρισαν τον Μπράντλεϊ Μπιλ

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ έλυσε το συμβόλαιό του με τους Φοίνιξ Σανς και άμεσα ήρθε σε συμφωνία με τους Κλίπερς, για την υπογραφή συμβολαίου διετούς διάρκειας, ενισχύοντας σε τεράστιο βαθμό την περιφέρεια των «Κλιπς».

Την Παρασκευή (18/7), ο Μπιλ «καθάρισε» και επίσημα από την λίστα των waivers, δίνοντας την δυνατότητα στους Κλίπερς να ανακοινώσουν την προσθήκη του, καλωσορίζοντας τον μέσα από τα social media.

OFFICIAL: Welcome to #ClipperNation, Bradley Beal! pic.twitter.com/bhbuf3qzYO