Αντιπρόεδρος Νάγκετς για Βαλαντσιούνας: «Καμία ανησυχία...»

Ο αντιπρόεδρος των Ντένβερ Νάγκετς, Μπεν Τένζερ, μίλησε στην παρουσίαση του Καμ Τζόνσον και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο «θρίλερ» με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, τον οποίον διεκδικεί ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Όταν ρωτήθηκε για την επικοινωνία του οργανισμού με τον Λιθουανό σέντερ ανέφερε: «Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις και δεν υπήρξε τίποτε άλλο πέρα από υγιείς συζητήσεις όσον αφορά το αν θα τιμήσει το συμβόλαιό του και το ότι είναι ενθουσιασμένος που θα είναι παίκτης των Νάγκετς». Λίγο μετά, προσέθεσε πως δεν υπάρχει «καμία ανησυχία» για την παρουσία του παίκτη στο προπονητικό καμπ της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Βαλαντσιούνας έχει έναν εγγυημένο χρόνο στο συμβόλαιό του, ενώ υπάρχει team option για τη δεύτερη χρονιά. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε σε 81 ματς σύνολο με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και τους Σακραμέντο Κινγκς μέτρσηε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 7,7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 0,5 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ σε 10,4 λεπτά στο παρκέ.

At a press conference to introduce newly acquired Cam Johnson, Nuggets executive Ben Tenzer says the team has "no concerns" about Jonas Valančiūnas reporting to Denver for training camp.



Valančiūnas has one fully guaranteed and one non-guaranteed season left on his contract. https://t.co/csGRVHL9Zf