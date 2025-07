Με τον ΝτιΒιτσέντζο στο Eurobasket η Ιταλία (pic)

Το... δράμα για την υπόθεση του Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο έφτασε στο τέλος του. Η Εθνική Ιταλίας ανακοίνωσε την προεπιλογή ενόψει του Eurobasket και σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο ΝΒΑερ.

Θυμίζουμε πως η Ιταλία είναι στον ίδιο όμιλο με την Εθνική Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στις 28 Αυγούστου.

Αναλυτικά η προεπιλογή: ΝτιΒιτσέντζο, Σπίσου, Σαρ, Τονούτ, Γκαλινάρι, Μέλι, Φοντέκιο, Ρίτσι, Σπανιόλο, Προσίντα, Νιανγκ, Μπορτολάνι, Καρούσο, Ντιούφ, Ροσάτο, Σεβερίνι, Ακέλε, Παγιόλα

I 1️⃣8️⃣ per la preparazione a #EuroBasket 🏔



Il CT Pozzecco ha annunciato gli Azzurri per il raduno di Folgaria.

DiVincenzo è stato invitato ad aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti a partire dal 30 luglio, data in cui si unirà anche Fontecchio. 💙#Italbasket pic.twitter.com/INNezyh5KY