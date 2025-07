Συνεχίζει στους Λόντον Λάιονς ο Όβι Σόκο (pic)

Ο Όβι Σόκο θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Λόντον Λάιονς και τη νέα σεζόν. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και έτσι ο παίκτης ανανέωσε το συμβόλαιο του για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο.

Θυμίζουμε πως σε 19 παιχνίδια την περσινή σεζόν ο 34χρονος είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,4 κλεψίματα.

