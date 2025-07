Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ριβέρο ο Ερυθρός Αστέρας (pic)

Νέα μεταγραφή για τον Ερυθρό Αστέρα, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να προσθέτει στο ρόστερ της τον Χασιέλ Ριβέρο.

Ο 31χρονος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 20 παιχνίδια και 22,1 λεπτά στο παρκέ.

Δείτε την ανακοίνωση:

Хасиел Риверо је нови члан КК Црвена звезда Меридианбет!



Доскорашњи играч Макабија ново је појачање црвено-белих и доноси велику борбеност, одличну игру у рекету, осећај за скокове уз огромну физичку снагу коју поседује.



Welcome to red and white family, Jasiel! 🔴⚪#kkcz… pic.twitter.com/GXOoVRr3SY