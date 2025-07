Σορτς για «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Αυστραλία» (vid)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πώς είστε φίλοι του Παναθηναϊκού; Ο Τι Τζέι Σορτς είναι εδώ και θέλω να σας ενημερώσω ότι τον Σεπτέμβριο θα πάμε στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος".

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που πηγαίνουμε εκεί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω. Ελπίζω να σας δω όλους εκεί. Θα τα πούμε σύντομα»!

A special message from @TjShorts5 as the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament in Australia is coming closer! 🇦🇺☘️



He has seen the atmosphere and the passion in previous years, and now he can’t wait to experience it himself!



