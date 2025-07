Επιστρέφει σπίτι του ο Λίλαρντ: Συμφώνησε με τους Μπλέιζερς για τριετές συμβόλαιο!

Ο Λίλαρντ αγωνίστηκε από το 2012 έως και το 2023 στους Μπλέιζερς, που τον επέλεξαν στο Νο6 του draft το 2012, με τον πολύπειρο γκαρντ να μετακομίζει στο Μιλγουόκι και τους Μπακς με την ελπίδα να πάρει ένα πρωτάθλημα.

Μετά από δύο κακές σεζόν και έναν σοβαρό τραυματισμό στον Αχίλλειο, ο 35χρονος γκαρντ κάνει το μεγάλο comeback στην ομάδα που ανδρώθηκε μπασκετικά, επιστρέφοντας σε ένα μέρος που είναι σαν το σπίτι του.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο «Ντέιμ», υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Μπλέιζερς, με συνολικές απολαβές στα 42 εκατ. δολάρια, με την συμφωνία να προβλέπει και όρο no trade.

BREAKING: Nine-time NBA All-Star Damian Lillard is finalizing a three-year, $42 million contract to return to the Portland Trail Blazers, sources tell ESPN. Deal is expected to include a player option in 2027-28 and a no-trade clause. A storybook reunion home for the 35-year-old. pic.twitter.com/mm1uUtMgO6