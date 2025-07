Φουρνιέ για Αβδάλα: «Καλός παίκτης - Μπορεί να γίνει πολύ καλός αν προσαρμόσει μερικά πράγματα» (pic)

Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από τη Γαλλία στον προημιτελικό του Eurobasket Κ20 με 72-70 και έτσι δεν μπόρεσε να περάσει στους «4» της διοργάνωσης.

Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολούθησε το ματς και ύστερα προχώρησε σε ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Καλή μάχη παιδιά». Μάλιστα, στη συνέχεια μίλησε και για τον Νεοκλή Αβδάλα, τονίζοντας πως είναι καλός παίκτης και υπογράμμισε ότι μπορεί να γίνει καλύτερος αν προσαρμόσει μερικά πράγματα.

«Καλός παίκτης! Μπορεί να γίνει πολύ καλός αν προσαρμόσει μερικά πράγματα» έγραψε χαρακτηριστικά ο αστέρας του Ολυμπιακού.

Good player! Can be really good if he adjusts a few things